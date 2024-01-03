Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
Согласно информации, опубликованной изданием «Подъем» с ссылкой на Управление МВД по Красноярскому краю, двое мужчин, являющихся блогерами, решили провести скоростные заезды на снегоходах по улицам города. Они записывали это мероприятие для своих подписчиков.
Однако полиция быстро отреагировала на происшествие. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность одного из правонарушителей – 32-летнего мужчины. Оказалось, что у него отсутствуют водительские права, а снегоход не был зарегистрирован в соответствии с установленными требованиями.
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Автоинспекторы составили два административных материала в отношении этого мужчины, и общая сумма штрафов составит 20 тысяч рублей.
Личность второго водителя, который также участвовал в гонках, пока не установлена.
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Источник: Подъем
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