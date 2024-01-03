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Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции

В Красноярске блогеры без прав устроили гонку на снегоходах по центру города

Согласно информации, опубликованной изданием «Подъем» с ссылкой на Управление МВД по Красноярскому краю, двое мужчин, являющихся блогерами, решили провести скоростные заезды на снегоходах по улицам города. Они записывали это мероприятие для своих подписчиков.

Однако полиция быстро отреагировала на происшествие. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность одного из правонарушителей – 32-летнего мужчины. Оказалось, что у него отсутствуют водительские права, а снегоход не был зарегистрирован в соответствии с установленными требованиями.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

Автоинспекторы составили два административных материала в отношении этого мужчины, и общая сумма штрафов составит 20 тысяч рублей.

Личность второго водителя, который также участвовал в гонках, пока не установлена.

Источник: Подъем

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Скриншот видео
Количество просмотров 3
03.01.2024
Фото:Скриншот видео
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