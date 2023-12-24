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Гонщики Формулы-1 сыграли в «Тайного Санту» (видео)

Эротический календарь, игрушки и текила: что дарят друг-другу пилоты Ф-1

Наступает пора, когда об автогонках прекращают думать, пусть и совсем ненадолго, даже сами гонщики. Если кто-то не знает, «Тайный Санта» – это традиционная рождественская и новогодняя игра для больших компаний, в которой каждый дарит кому-то небольшой подарок. Нужно угадать, кто именно сделал тебе презент – и в канун нынешнего Нового года это решили сделать пилоты чемпионата Формула-1.

В некоторых случаях получилось довольно мило, где-то – странно, а подчас – уморительно смешно. Для понимания некоторых ситуаций вам может понадобиться определенная погруженность в мир Формулы, но, по большому счету, все понятно даже с поправкой на английский язык.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

Например, Фернандо Алонсо получил капитанскую фуражку к своей новой яхте от партнера по Aston Martin Лэнса Стролла. Японец Юки Цунода, выступающий за Alpha Tauri удостоился книги китайской кухни и фартука с китайским драконом от гонщика из КНР Гуань Юй Чжоу.

А вот сам Гуань Юй получил настенный календарь с изображениями «слегка оголенного» коллеги по Alfa Romeo, финна Валттери Боттаса. Подарком Чжоу был несколько обескуражен – и смущенно заметил, что у него, конечно же, уже есть такой календарь. Оказалось, что подарочек прилетел от гоняющегося за Ferrari Шарля Леклера...

Источник: Stanizlavsky - Формула 1 | Автоспорт

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:VK
24.12.2023
Фото:VK
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