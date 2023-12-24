Гонщики Формулы-1 сыграли в «Тайного Санту» (видео)

Эротический календарь, игрушки и текила: что дарят друг-другу пилоты Ф-1

Наступает пора, когда об автогонках прекращают думать, пусть и совсем ненадолго, даже сами гонщики. Если кто-то не знает, «Тайный Санта» – это традиционная рождественская и новогодняя игра для больших компаний, в которой каждый дарит кому-то небольшой подарок. Нужно угадать, кто именно сделал тебе презент – и в канун нынешнего Нового года это решили сделать пилоты чемпионата Формула-1.

В некоторых случаях получилось довольно мило, где-то – странно, а подчас – уморительно смешно. Для понимания некоторых ситуаций вам может понадобиться определенная погруженность в мир Формулы, но, по большому счету, все понятно даже с поправкой на английский язык.

Например, Фернандо Алонсо получил капитанскую фуражку к своей новой яхте от партнера по Aston Martin Лэнса Стролла. Японец Юки Цунода, выступающий за Alpha Tauri удостоился книги китайской кухни и фартука с китайским драконом от гонщика из КНР Гуань Юй Чжоу.

А вот сам Гуань Юй получил настенный календарь с изображениями «слегка оголенного» коллеги по Alfa Romeo, финна Валттери Боттаса. Подарком Чжоу был несколько обескуражен – и смущенно заметил, что у него, конечно же, уже есть такой календарь. Оказалось, что подарочек прилетел от гоняющегося за Ferrari Шарля Леклера...

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Источник: Stanizlavsky - Формула 1 | Автоспорт