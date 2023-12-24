30-летний артемовец угнал десять автомобилей – где они теперь?

Житель Приморья поставил рекорд по количеству автоугонов, но потом все же попался

У жителя города Артем (Приморье) пропал автомобиль. Не представляя, кому мог понадобиться видавший виды Nissan, мужчина обратился в полицию и рассказал, что машину, по всей видимости, угнали из двора дома по улице Кирова. Причиненный ущерб он оценил в 90 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее судимый за имущественные преступления 30-летний артемовец был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Часть машин удалось спасти, но некоторые этот товарищ отправил в металлолом

Как выяснила полиция, с июня по октябрь нынешнего года задержанному удалось совершить 10 угонов автомобилей. Он выбирал машины без сигнализаций, вскрывал, заводил подручными средствами – и уезжал.

Некоторые машины он угонял, только чтобы добраться до места назначения, а другие – разбирал и сдавал по частям в металлоприемку… К счастью, семь машин удалось найти невредимыми и вернуть владельцам. На «призрачного угонщика» возбудили уголовные дела по части 1 статьи 166 и части 2 статьи 158 УК РФ…

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Источник: МВД Медиа