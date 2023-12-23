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Стали известны новые подробности о седане от Xiaomi

Появились качественные фото нового седана Xiaomi SU7 с активным спойлером

Компания Xiaomi планирует провести в декабре конференцию, на которой официально представит модель Xiaomi SU7, а также начнет принимать предварительные заказы. Пока что точная дата конференции не объявлена, но по информации китайских СМИ, 27 декабря станет особенным днем, так как будет отмечено 1000 дней с момента, когда Xiaomi объявила о своих планах по выпуску автомобиля.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

В декабре местные СМИ также сообщили, что Xiaomi SU7 перешел на пятый этап проверки производственной линии на заводе BAIC в Пекине. Завод планирует выпустить 300 пробных автомобилей в декабре и готовиться к началу серийного производства в начале 2024 года.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Официально подтверждены только три варианта окраса кузова. Однако, ожидается, что будет доступно больше цветов, включая классические черный и белый.

Xiaomi SU7 имеет размеры 4997 x 1963 x 1455 мм и колесную базу 3000 мм. Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки: задний привод с двигателем мощностью 300 л. с. и полный привод с максимальной мощностью 673 л. с. В более доступной комплектации будет установлен аккумуляторный блок BYD, а в более дорогой – CATL. Снаряженная масса автомобиля составляет 1980 кг, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:dongchedi.com
Количество просмотров 3
23.12.2023
Фото:dongchedi.com
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