Названа интересная причина удорожания ремонта автомобилей
Согласно исследованию Американской автомобильной ассоциации (ААА), новейшие технологии безопасности действительно делают ремонт разбитых автомобилей намного дороже.
В среднем, 37,6% затрат на устранение повреждений после аварии связаны с ремонтом и калибровкой датчиков и камер, используемых в усовершенствованных системах водителя, таких как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.
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Эти технологии, хотя и повышают безопасность, требуют специализированного обслуживания и дополнительных затрат на ремонт.
Например, ремонт и калибровка радиолокационных датчиков могут добавить от 500 до 1300 долларов к счету за ремонт, а системы камер на лобовом стекле - от 900 до 1200 долларов.
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Источник: Motor1
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