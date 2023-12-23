Названа интересная причина удорожания ремонта автомобилей

Усложнение систем безопасности автомобилей делает их ремонт намного дороже

Согласно исследованию Американской автомобильной ассоциации (ААА), новейшие технологии безопасности действительно делают ремонт разбитых автомобилей намного дороже.

В среднем, 37,6% затрат на устранение повреждений после аварии связаны с ремонтом и калибровкой датчиков и камер, используемых в усовершенствованных системах водителя, таких как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.

Эти технологии, хотя и повышают безопасность, требуют специализированного обслуживания и дополнительных затрат на ремонт.

Например, ремонт и калибровка радиолокационных датчиков могут добавить от 500 до 1300 долларов к счету за ремонт, а системы камер на лобовом стекле - от 900 до 1200 долларов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1