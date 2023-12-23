BMW показала эмоциональную рекламу BMW i4 (видео)

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Реклама BMW i4 показывает трогательную семейную историю отца и сына

Рекламный ролик, названный «Отец и сын», начинается с пожилого мужчины, который, в сопровождении своего сына, сдаёт свои водительские права в отделение Дорожной полиции. Несмотря на то, что не уточняется причина этого решения, мы можем предположить, что возраст и физические ограничения стали причиной отказа от вождения.

После этого момента в ролике мы погружаемся в воспоминания пожилого мужчины, связанные с BMW. Он вспоминает свои первые впечатления от сидения за рулем BMW, когда его отец, с любовью и терпением, учил его вождению.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Однако, когда пожилой мужчина и его сын отправляются обратно, сын предлагает неожиданное – поменяться местами на закрытой трассе. Это предложение дарит пожилому мужчине возможность снова ощутить радость от вождения, на этот раз на BMW i4 – новой электрической модели бренда.

BMW показывают, что в современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, важно сохранять и передавать семейные ценности и воспоминания.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
23.12.2023
Фото:YouTube
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