Уникальный пикап Toyota в стиле «сделай сам» будет стоить дешевле Весты
Это новое предложение от компании Toyota, которое отличается своей концепцией и функциональностью. Внешний вид пикапа прост и скромен, но его главное преимущество заключается в его гибкости и возможности превращения в различные типы транспортных средств.
Кабина пикапа полностью готова к использованию, но задняя часть автомобиля представляет собой «голое» шасси с креплениями, предназначенными для присоединения различных модулей. Благодаря этому уникальному дизайну, владельцы могут легко превратить пикап в кемпер, фургон для перевозки еды, хозяйственное транспортное средство для перевозки скота и даже машину скорой помощи.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Toyota Hilux Champ доступен в двух версиях с короткой и длинной колесной базой, обе с полным приводом. В моторном ассортименте предлагаются три двигателя на выбор: бензиновые объемом 2,0 и 2,7 литра, а также 2,4-литровый дизельный двигатель. Кроме того, покупатели могут выбрать между пятиступенчатой механической и шестиступенчатой автоматической коробками передач.
В Таиланде пикап можно приобрести начиная от 459 000 бат, что примерно равно 1,2 миллионам рублей по текущему курсу. В сравнении с этим, новая LADA Vesta NG в кузове седан стоит не менее 1,24 миллиона рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Автоновости дня
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!