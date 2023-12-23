Уникальный пикап Toyota в стиле «сделай сам» будет стоить дешевле Весты

На «голое» шасси Toyota Hilux Champ можно будет установить любое оборудование

Это новое предложение от компании Toyota, которое отличается своей концепцией и функциональностью. Внешний вид пикапа прост и скромен, но его главное преимущество заключается в его гибкости и возможности превращения в различные типы транспортных средств.

Toyota Hilux Champ

Кабина пикапа полностью готова к использованию, но задняя часть автомобиля представляет собой «голое» шасси с креплениями, предназначенными для присоединения различных модулей. Благодаря этому уникальному дизайну, владельцы могут легко превратить пикап в кемпер, фургон для перевозки еды, хозяйственное транспортное средство для перевозки скота и даже машину скорой помощи.

Toyota Hilux Champ

Toyota Hilux Champ доступен в двух версиях с короткой и длинной колесной базой, обе с полным приводом. В моторном ассортименте предлагаются три двигателя на выбор: бензиновые объемом 2,0 и 2,7 литра, а также 2,4-литровый дизельный двигатель. Кроме того, покупатели могут выбрать между пятиступенчатой механической и шестиступенчатой автоматической коробками передач.

В Таиланде пикап можно приобрести начиная от 459 000 бат, что примерно равно 1,2 миллионам рублей по текущему курсу. В сравнении с этим, новая LADA Vesta NG в кузове седан стоит не менее 1,24 миллиона рублей.

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Источник: Автоновости дня