Забытая китайская марка вернулась в Россию и выпускает новинки

Необычный мультяшный минивэн Haima EX-00 станет серийной моделью

Бренд Haima вернулся в Россию с двумя моделями: кроссовером 8S и минивэном 7X. Однако на родине бренда готовится к серийному производству еще один интересный однообъемник - электрический EX-00, который выделяется необычным дизайном и салоном.

Haima EX-00

Внешность Haima EX-00 нельзя назвать типичной для минивэнов. Автомобиль получил нестандартную форму кузова, окрашенную в два цвета, и необычную светодиодную оптику спереди, напоминающую глаза персонажа мультика.

Компактные габариты (4,5 метра в длину и 2,85 метра в ширину) и забавный дизайн придают EX-00 игривый и привлекательный вид.

Салон минивэна тоже удивляет своей нестандартностью. У EX-00 нетипичная посадочная формула 1+1+3: впереди только одно водительское кресло, на втором ряду тоже всего одно сиденье, а сзади расположен трехместный диван.

О технических характеристиках Haima EX-00 производитель пока не предоставил подробной информации. Известно только, что минивэн будет оснащен электромотором, который обеспечит запас хода до 450 километров.

Серийное производство Haima EX-00 начнется в начале 2024 года. Пока неизвестно, будет ли минивэн продаваться за пределами Китая. В России уже начались продажи двух других моделей марки: семиместного минивэна 7X и кроссовера 8S.

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Источник: CarNewsChina.com