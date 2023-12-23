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Новейший Land Cruiser Prado 250 раскупили за пару часов

В европейских странах новый Land Cruiser Prado 250 пользуется ажиотажным спросом

В Европе Land Cruiser Prado представлен в трех комплектациях: Executive, Tec Edition и First Edition. Последняя является самой дорогой, стоимостью в 86 тысяч долларов.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

Поставки новых Land Cruiser в Европе запланированы только на третий квартал 2024 года. Однако, в Китае они начнутся уже летом, а в США модель появится раньше — весной 2024 года.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Land Cruiser Prado 250 обладает рядом преимуществ, в числе которых роскошный дизайн, хорошая проходимость и передовые технологии.

Спрос на новейший Land Cruiser Prado 250 только подтверждает его популярность и привлекательность на рынке. Будущие владельцы этой модели смогут наслаждаться комфортом и надежностью, которые предлагает этот внедорожник.

Источник: IXBT

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
23.12.2023
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+6