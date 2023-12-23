Новейший Land Cruiser Prado 250 раскупили за пару часов

В европейских странах новый Land Cruiser Prado 250 пользуется ажиотажным спросом

В Европе Land Cruiser Prado представлен в трех комплектациях: Executive, Tec Edition и First Edition. Последняя является самой дорогой, стоимостью в 86 тысяч долларов.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Поставки новых Land Cruiser в Европе запланированы только на третий квартал 2024 года. Однако, в Китае они начнутся уже летом, а в США модель появится раньше — весной 2024 года.

Land Cruiser Prado 250 обладает рядом преимуществ, в числе которых роскошный дизайн, хорошая проходимость и передовые технологии.

Спрос на новейший Land Cruiser Prado 250 только подтверждает его популярность и привлекательность на рынке. Будущие владельцы этой модели смогут наслаждаться комфортом и надежностью, которые предлагает этот внедорожник.

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Источник: IXBT