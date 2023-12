Кардинально разные автомобили сразились в дуэли по прямой (видео)

Дизельный седан BMW бросил вызов тяжелому тюнингованному купе Cadillac CTS-V

В новом эпизоде проекта This vs. That команда Hoonigan представила гонку между дизельным седаном BMW 3-Series и «заряженным» Cadillac CTS-V.

Американское купе Cadillac CTS-V 2013 года оснащено мощным компрессорным 6,2-литровым V8 двигателем, который выдает внушительные 700 л. с. В связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом, этот автомобиль способен разогнаться до высоких скоростей. Однако его вес составляет около двух тонн, что может оказаться некоторым препятствием на трассе.

С другой стороны, у нас есть BMW 3-Series 2010 года. Этот немецкий спорткар оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым турбодизельным двигателем, который выдает 380 л. с. С помощью 6-ступенчатой автоматической коробки передач и заднего привода, BMW 335d обладает отличной динамикой и маневренностью. Его вес составляет около 1700 килограммов, что значительно легче, чем у Cadillac CTS-V.

Источник: This vs. That