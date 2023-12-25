Хочу поменять руль – что можно и что нельзя делать?

Эксперт «За рулем» рассказал, какой руль однозначно навредит водителю

Подчас в попытке улучшить какие-либо качества автомобиля водители переходят грани законности, а иногда и здравого смысла. Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказали, какие узлы автомобиля не терпят вмешательства. Одна из спорных позиций, фактически делящая автомобилистов на два лагеря – это рулевое колесо.

В перечне запрещающих эксплуатацию неисправностей тип рулевого колеса не прописан, но есть требования к люфтам, наличию/отсутствию усилителя, демпферов, фиксаторов. На практике любое заметное изменение квалифицируется как непредусмотренное перемещение деталей, что запрещено.

Это старый Пассат В3, но его штатный руль был куда безопаснее этого...

А вот если у вас есть сертификат на руль (крупные производители тюнинг-рулей прикладывают такие) или у вас стоит руль от другой комплектации той же модели, проблем не будет.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— В рулевом управлении тюнингом в основном увлекаются те, кому не нравится штатный руль. Но даже на старых автомобилях без подушек безопасности штатная «баранка» проходила хоть какие-то испытания на безопасность. А нечто металло-деревянное из ассортимента тюнинговщика может при аварии сильно навредить водителю.

Если в вашем автомобиле установлена водительская подушка безопасности, будьте осторожны при установке в руль обогрева либо дополнительных кнопок управления. Важно не повредить шлейф «улитки», через который идет сигнал на подушку.

Чего еще нельзя (а что можно!) делать с автомобилем – читайте в нашей статье!