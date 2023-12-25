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Хочу поменять руль – что можно и что нельзя делать?

Эксперт «За рулем» рассказал, какой руль однозначно навредит водителю

Подчас в попытке улучшить какие-либо качества автомобиля водители переходят грани законности, а иногда и здравого смысла. Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказали, какие узлы автомобиля не терпят вмешательства. Одна из спорных позиций, фактически делящая автомобилистов на два лагеря – это рулевое колесо.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В перечне запрещающих эксплуатацию неисправностей тип рулевого колеса не прописан, но есть требования к люфтам, наличию/отсутствию усилителя, демпферов, фиксаторов. На практике любое заметное изменение квалифицируется как непредусмотренное перемещение деталей, что запрещено.

Это старый Пассат В3, но его штатный руль был куда безопаснее этого...
Это старый Пассат В3, но его штатный руль был куда безопаснее этого...

А вот если у вас есть сертификат на руль (крупные производители тюнинг-рулей прикладывают такие) или у вас стоит руль от другой комплектации той же модели, проблем не будет.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— В рулевом управлении тюнингом в основном увлекаются те, кому не нравится штатный руль. Но даже на старых автомобилях без подушек безопасности штатная «баранка» проходила хоть какие-то испытания на безопасность. А нечто металло-деревянное из ассортимента тюнинговщика может при аварии сильно навредить водителю.

Если в вашем автомобиле установлена водительская подушка безопасности, будьте осторожны при установке в руль обогрева либо дополнительных кнопок управления. Важно не повредить шлейф «улитки», через который идет сигнал на подушку.

Чего еще нельзя (а что можно!) делать с автомобилем – читайте в нашей статье!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
25.12.2023
Фото:За рулем
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