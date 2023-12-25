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Иранские кросс-хэтчи и седаны скоро появятся на рынке РФ по цене от 1,22 млн рублей

В России разрешили официальные продажи автомобилей иранского бренда SAIPA

Иранский автопроизводитель SAIPA получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это специальное разрешение, позволяющее заниматься реализацией автомобилей на российском рынке. Об этом рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси».

По его словам, необходимую сертификацию компания планировала получить раньше, но из-за некоторых требований процесс сертификации был отложен.

SAIPA Quik
SAIPA Quik
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Иранский бренд в качестве двух первых моделей представит российским покупателям кросс-хэтч Quik, родственный Lada Granta. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 87 л.с. Цена автомобиля составит порядка 1,5-1,6 млн рублей.

Также на выбор россиян предоставят седан Saina S, он создан на платформе Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Силовой агрегат такой же, как у кросс-хэтча. Эксперты предполагают, что Saina станет самой доступной моделью SAIPA на российском авторынке, благодаря цене от 1,22 млн рублей. Вполне вероятно, что в РФ привезут четырехдверный Shahin, созданный на базе Toyota, по цене 2,05 млн рублей.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
25.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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