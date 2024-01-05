Скутер Motocompacto: неужели он в багажник купе поместится?

Электрический скутер Honda с легкостью разместился в багажнике автомобиля

Тайсон Хьюго владеет безупречным купе Acura NSX 1991 года выпуска. И вот однажды мимо ехал человек на Honda Motocompacto и остановился среди небольшой группы людей, собравшихся поглазеть на NSX.

Патрик Видал недавно купил Motocompacto и использовал его в качестве транспорта «последней мили» – а попросту, чтобы добираться со стоянки автомобиля до дома. Он говорит, что скутер отлично помещается за сиденьем в его Toyota MR2 Spyder.

Собравшиеся посмотрели на Motocompacto... и снова на NSX и решили узнать, а достаточно ли вместителен багажник классического автомобиля для этого мотогаджета?

Владельцы согласились на эксперимент, Тайсон очистил багажник, а Патрик начал процесс превращения Motocompacto из скутера в «чемоданчик».

Трансформация этого гаждета, конечно, не совсем простой процесс. Там много шагов, и Патрик сказал, что он все еще учится запоминать детали. Однако ему простительно, ведь он владеет этой мотоигрушкой всего пять дней.

По официальным данным, объем багажника Acura NSX 1991 года составляет 142 литра. Габариты Honda Motocompacto – 74 см в длину, 53,5 см в высоту и 9,7 см в ширину). При этом весит от почти 20 кг. Honda Motocompacto комплектуется небольшим электромотором, который развивает 0,67 л.с., и столь же компактной батареей. Тем не менее электроскутер может проехать без подзарядки до 20 км, разгоняясь при этом до 24 км/ч.

И наконец – ответ на вопрос. Honda Motocompacto действительно помещается в багажник Acura NSX 1991 года! И при этом полностью пространство не занимает, там даже найдется место для небольшой сумки.

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Источник: autoblog.com