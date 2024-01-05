#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Скутер Motocompacto: неужели он в багажник купе поместится?
5 января
Скутер Motocompacto: неужели он в багажник купе поместится?
Электрический скутер Honda с легкостью...
Столичное приложение позволяет фиксировать только нарушения правил парковки и стоянки. Такой же ассортимент заказали и разработчику федерального «Народного инспектора»: в совокупности 11 видов нарушений.
5 января
Новое в законах для автомобилистов – 3 важных изменения 2024
Эксперт «За рулем» выяснил, какие перемены...
Tesla Optimus Gen 2
4 января
До чего дошел прогресс: роботы-помощники скоро заменят людей
Новое поколение робота-гуманоида Tesla сможет...

Скутер Motocompacto: неужели он в багажник купе поместится?

Электрический скутер Honda с легкостью разместился в багажнике автомобиля

Тайсон Хьюго владеет безупречным купе Acura NSX 1991 года выпуска. И вот однажды мимо ехал человек на Honda Motocompacto и остановился среди небольшой группы людей, собравшихся поглазеть на NSX.

Патрик Видал недавно купил Motocompacto и использовал его в качестве транспорта «последней мили» – а попросту, чтобы добираться со стоянки автомобиля до дома. Он говорит, что скутер отлично помещается за сиденьем в его Toyota MR2 Spyder.

Собравшиеся посмотрели на Motocompacto... и снова на NSX и решили узнать, а достаточно ли вместителен багажник классического автомобиля для этого мотогаджета?

Владельцы согласились на эксперимент, Тайсон очистил багажник, а Патрик начал процесс превращения Motocompacto из скутера в «чемоданчик».

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Трансформация этого гаждета, конечно, не совсем простой процесс. Там много шагов, и Патрик сказал, что он все еще учится запоминать детали. Однако ему простительно, ведь он владеет этой мотоигрушкой всего пять дней.

Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla

По официальным данным, объем багажника Acura NSX 1991 года составляет 142 литра. Габариты Honda Motocompacto – 74 см в длину, 53,5 см в высоту и 9,7 см в ширину). При этом весит от почти 20 кг. Honda Motocompacto комплектуется небольшим электромотором, который развивает 0,67 л.с., и столь же компактной батареей. Тем не менее электроскутер может проехать без подзарядки до 20 км, разгоняясь при этом до 24 км/ч.

И наконец – ответ на вопрос. Honda Motocompacto действительно помещается в багажник Acura NSX 1991 года! И при этом полностью пространство не занимает, там даже найдется место для небольшой сумки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autoblog.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
05.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0