Самый странный в мире велосипед (на нем ездят лежа)
«Хищная птица» — велосипед, придуманный Джоном Олдриджем, основан он на конструкции, которая впервые привлекла внимание всего мира еще в 2012 году, когда Грэм Обри установил мировой рекорд на, так называемом, велосипеде для лежания.
По словам Олдриджа, его «Хищная птица» — самый быстрый гоночный велосипед в мире, и он даже хвастает тем, что может посоревноваться с автомобилями.
Причем, строго говоря, Bird of Prey считается велосипедом для полулежания: передняя часть велосипедиста немного приподнята, чтобы голова смотрела вперед во время движения.
Bird of Prey ориентирован на скорость, ведь в положении лежа сопротивление ветра намного ниже, чем в обычном положении для езды. В результате спуски и прямые участки удается проходить быстрее, и этого оказалось достаточно, чтобы «Хищная птица» обратила на себя внимание энтузиастов.
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Но насколько удобна эта посадка? По словам Олдриджа, гонщики не будут чувствовать никакого дискомфорта, особенно в позвоночнике.
Если же вы думаете, что «сиденье» вдавливается вам в живот, то это не так.
Велосипедист фактически опирается своим телом на гребень подвздошной кости.
И наконец, о безопасности. Bird of Prey считается более безопасным, чем обычный велосипед. Поскольку велосипедисты на «Хищной птице» лежат, центр тяжести намного ниже, чем на обычном велосипеде, поэтому, если вам когда-нибудь понадобится резко нажать на передний тормоз, перевернуться в таком положении будет практически невозможно.
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Источник: Autoevolution
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