Знаете ли вы, на каких машинах ездят программисты?

Авто.ру и hh.ru: как профессия влияет на выбор автомобиля

Сервис Авто.ру и hh.ru выяснили, как представители разных профессий выбирают автомобили, а заодно узнали, для кого наличие автомобиля является показателем статусности и положения в обществе. В опросе приняли участие 1288 пользователей Рунета.

Стереотип о том, что профессия человека определяет его предпочтения в автомобилях, разделяет половина опрошенных (52%).

Что важно?

Подчеркнуть свой статус через автомобиль стремятся специалисты по продажам и работе с клиентами (13%), специалисты по маркетингу, рекламе и PR (13%), а также менеджеры среднего и высшего звена (12%).

При этом 55% утверждают, что их профессиональный статус на выбор автомобиля никак не влияет.

Конечно же, безопасность в приоритете у всех, однако для представителей рекламной сферы она почему-то менее важна.

Почти каждый второй специалист по управлению персоналом больше всего интересуется мощностью двигателя, а для сотрудников из IT-индустрии и сферы рекламы особенно важен дизайн.

Марки и модели

Что касается бренда, то IT-специалисты чаще всего выбирают Subaru (47%), Volvo (36%) и Geely (33%). Представители сферы транспорта и логистики предпочитают Opel (20%), Audi (15%), Lexus (11%) и Toyota (11%), а фаворитами у специалистов сферы науки и образования стали Land Rover (10%), Suzuki (8%) и Mercedes Benz (3%).

Электромобили чаще покупают специалисты в области продаж и работы с клиентами (52%), менеджеры (44%) и работники сферы информационных технологий (43%).

Знаете ли вы, как долго автовладельцы сохраняют трепетное отношение к своему автомобилю? Это стало темой другого исследования, подробнее об этом читайте здесь.