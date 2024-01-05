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До того, как это стало мейнстримом: секретные вездеходы ГАЗ (видео)

В фильме показали вездеходные машины времен СССР, разработанные на ГАЗе

В СССР разработкой машин сверхвысокой проходимости уделялось изрядное внимание на многих автозаводах страны – видимо, уже тогда было понятно, что нормальных дорог в стране не будет весьма продолжительное время. Лидером тут по праву считается ЗИЛ – вспомнить хотя бы разработанные в его легендарном СКБ снегоболотоход ЗИЛ-167, комплекс «Синяя птица», шнекоход...

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Но и у ГАЗовцев были свои поводы для гордости. Одним из важных направлений внедорожной тематики в Горьком считали альтернативные движители. Колеса, даже самые зубастые, справляются далеко не всегда, а вот если снабдить полноприводный ГАЗ-69 чем-то посложнее...

Скажем прямо, первый блин в этих исследованиях получился комом, равно как и второй с третьим. Машины получились эффектные внешне, эффективные в конкретно взятых условиях (скажем, на снежной целине глубиной до полуметра), но совершенно неприменимые где-либо еще. А делать, условно, второй шнекоход (при всем его величии) в планы газовцев не входило.

Одна из поздних попыток оказалась более удачной. Прототип оснастили мягкими гусеничными траками системы Неждановского – вместо обычной гусеницы применялась комбинированная конструкция с опорной лыжей и цепью. Давайте посмотрим, как в СССР делали крутые легкие вездеходы до того, как это стало мейнстримом во всем мире...

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Видео: Гора автофактов

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.01.2024
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