Работникам завода Hyundai в России подарили по машине, но есть нюанс…
Работникам завода подарили модель Hyundai Creta масштабом 1:38. Однако не все сотрудники оказались довольны таким презентом. Некоторые уже начали выставлять свои подарки на продажу на сайте «Авито».
Стоит напомнить, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который находится в Санкт-Петербурге, был запущен в эксплуатацию в 2010 году и производит ряд моделей автомобилей, в том числе Solaris, Creta, Santa Fe и Tucson.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В связи с уходом компании с российского рынка совет директоров Hyundai Motor согласовал план продажи завода в России. Покупателем стала компания «Арт-Финанс», которая заплатила за завод символическую сумму в 10 тысяч рублей. По условиям договора, Hyundai Motor сможет выкупить завод обратно в течение следующих двух лет.
Продаже подлежит не только завод Hyundai, но и доля южнокорейской компании Kia на санкт-петербургском заводе Hyundai Motor.
Сотрудники завода Hyundai выразили обеспокоенность по поводу продажи предприятия. Они опасаются, что потеряют работу после того, как завод перейдет в собственность другой компании.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Русский Автомобиль
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о Hyundai Creta (12)
Качество, удобство, комфорт.
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))