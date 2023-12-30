Работникам завода Hyundai в России подарили по машине, но есть нюанс…

Работникам завода Hyundai в Петербурге раздали масштабные модельки Hyundai Creta

Работникам завода подарили модель Hyundai Creta масштабом 1:38. Однако не все сотрудники оказались довольны таким презентом. Некоторые уже начали выставлять свои подарки на продажу на сайте «Авито».

Масштабная модель Hyundai Creta

Стоит напомнить, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который находится в Санкт-Петербурге, был запущен в эксплуатацию в 2010 году и производит ряд моделей автомобилей, в том числе Solaris, Creta, Santa Fe и Tucson.

В связи с уходом компании с российского рынка совет директоров Hyundai Motor согласовал план продажи завода в России. Покупателем стала компания «Арт-Финанс», которая заплатила за завод символическую сумму в 10 тысяч рублей. По условиям договора, Hyundai Motor сможет выкупить завод обратно в течение следующих двух лет.

Продаже подлежит не только завод Hyundai, но и доля южнокорейской компании Kia на санкт-петербургском заводе Hyundai Motor.

Сотрудники завода Hyundai выразили обеспокоенность по поводу продажи предприятия. Они опасаются, что потеряют работу после того, как завод перейдет в собственность другой компании.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Русский Автомобиль