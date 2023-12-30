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Работникам завода Hyundai в России подарили по машине, но есть нюанс…

Работникам завода Hyundai в Петербурге раздали масштабные модельки Hyundai Creta

Работникам завода подарили модель Hyundai Creta масштабом 1:38. Однако не все сотрудники оказались довольны таким презентом. Некоторые уже начали выставлять свои подарки на продажу на сайте «Авито».

Масштабная модель Hyundai Creta
Масштабная модель Hyundai Creta

Стоит напомнить, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который находится в Санкт-Петербурге, был запущен в эксплуатацию в 2010 году и производит ряд моделей автомобилей, в том числе Solaris, Creta, Santa Fe и Tucson.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Тот самый «козлик» – как он «въехал» в историю СССР

В связи с уходом компании с российского рынка совет директоров Hyundai Motor согласовал план продажи завода в России. Покупателем стала компания «Арт-Финанс», которая заплатила за завод символическую сумму в 10 тысяч рублей. По условиям договора, Hyundai Motor сможет выкупить завод обратно в течение следующих двух лет.

Продаже подлежит не только завод Hyundai, но и доля южнокорейской компании Kia на санкт-петербургском заводе Hyundai Motor.

Сотрудники завода Hyundai выразили обеспокоенность по поводу продажи предприятия. Они опасаются, что потеряют работу после того, как завод перейдет в собственность другой компании.

Источник: Русский Автомобиль

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 2
30.12.2023
Фото:Avito
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+4