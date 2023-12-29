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Торг уместен — в конце и начале года дилеры привлекают клиентов скидками на авто

Нашли несколько способов снизить цену автомобиля при его покупке

Россияне могут сэкономить при покупке автомобиля, если будут знать некоторые нюансы. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

Независимый эксперт в сфере транспорта Алексей Тузов уточняет, что в конце и начале года посещаемость дилерских центров заметно снижается, поэтому продавцы могут пойти навстречу клиентам и снизить цены.

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При этом руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что до конца текущего года и в 2024 году специальных предложений не планируется. Дело в том, что на стоимости сказывается дефицит новых автомобилей и востребованных моделей на вторичном рынке. Кроме того, влияют такие факторы, как волатильность валют и глобальная ситуация.

Примечательно, что на спросе сказывается специфика машин, например, осенью и зимой чаще покупают внедорожники, а с середины весны и летом — кабриолеты.

«В любом случае, если нужен автомобиль срочно, не стоит терять время на маркет-тайминг: новые автомобили могут подорожать на 10-20%, а подержанные — минимум на 10%», — отмечает эксперт.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина рекомендует не откладывать покупку новой машины, потому что на фоне увеличения утильсбора цены могут вырасти. Если совершить покупку сейчас, можно сэкономить, убеждена Уткина.

«Например, можно воспользоваться услугой trade-in, она позволяет продать текущий автомобиль и получить льготы от 100 до 750 тысяч рублей при покупке нового автомобиля», — объясняет эксперт.

Также дилеры могут предоставить скидки при оформлении автокредита, в этом случае цена на машину снизится на 10-15%, а при оформлении полиса каско — еще на 5-7%.

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Источник: pravda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.12.2023
Фото:Depositphotos
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