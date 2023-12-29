Япония больше не лидер на мировом авторынке
Китайская Народная Республика в период с января по ноябрь 2023 года поставила в Россию порядка 730 тысяч автомобилей. Этот показатель в семь раз превышает итоги 2022 года. Об этом пишут китайские таблоиды.
По итогам 2023 года Китай впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. Согласно предварительным подсчетам Китайской ассоциации автопроизводителей, за 11 месяцев текущего года экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц.
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В Японии этот показатель не превысил 3,99 млн автомобилей, а общий объем экспорта по итогам 2023 года предполагается на уровне 4,3 млн экземпляров. В последние годы Япония лидировала в рейтинге мировых экспортеров автомобилей.
Своих рекордных показателей Китай достиг благодаря тому, что с российского рынка ушли европейские и японские бренды. Вторым рынком сбыта после РФ оказалась Мексика — поставки на авторынок этой страны выросли на 71%, до 330 тысяч единиц. Китайские производители формируют в Мексике обширную клиентскую базу, которая станет плацдармом для возможной экспансии на рынки США и Канады.
Кроме того, Китай расширил мировой экспорт электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Помимо Европы, китайские электромобили популярны в странах Юго-Восточной Азии, хотя японский автопром там традиционно занимает сильные позиции. В частности, экспорт китайских электрокаров в Таиланд вырос в два раза по сравнению с показателями 2022 года.
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Источник: tass.ru
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