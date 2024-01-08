Гусеничный или колесный? Tinger – интересный российский вездеход
На выставке «Вездеходер-2023» было так много ярких экспонатов, что с некоторыми из них не грех познакомится и спустя время – если в конце прошлого года они потерялись для вас в пучине новостей. Давайте взглянем на вездеход Armor, который производит компания Tinger из Череповца, занимающаяся техникой для тяжелого бездорожья уже более десяти лет.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В базовой комплектации эта машина колесная: от установленного спереди 57-сильного моторчика Chery с жидкостным охлаждением крутящий момент цепными приводами передается каждой из четырех осей. Однако, если нужно увеличить проходимость на слабонесущих грунтах, Armor может «надеть» фирменные гусеницы!
Руль в машине – мотоциклетного типа, в рулевом управлении реализован принцип бортповорота – как в любой гусеничной технике. Рама у машины стальная, а кузов – из прочного толстого пластика. Причем объем замкнутый – эта машина еще и плавать умеет. На воде берет на борт четырех человек, а по суше увезет и пятерых...
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автомобильная Россия
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