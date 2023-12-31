Новый Toyota Land Cruiser 70 2024 получил особую версию
Toyota Auto Body, дочерняя производственная компания автопроизводителя, представит обновленную версию легендарного внедорожника Land Cruiser 70 на Токийском автосалоне.
Главным изменением в Land Cruiser 70 2024 стал новый 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель, который заменил старый 4,2-литровый атмосферный двигатель. Новый двигатель выдает 201 л. с. и 500 Н·м крутящего момента, что обеспечивает внедорожнику уверенную тягу на всех скоростях. В паре с двигателем работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
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Одним из наиболее заметных изменений спецверсии стала установка шноркеля, который позволяет внедорожнику преодолевать глубокие броды без риска попадания воды в двигатель. Кроме того, Land Cruiser 70 получил обновленный передний бампер с лебедкой и набор боковых зеркал с хромированной отделкой. Также внедорожник оснащен большим багажником на крыше, который позволяет перевозить дополнительный груз и снаряжение.
Новый Land Cruiser 70 Special окрашен в матовый черный цвет, который придает ему агрессивный и стильный вид. Передние указатели поворота получили прозрачные линзы вместо стандартных оранжевых.
Интерьер Land Cruiser 70 2024 остался в целом прежним, но получил новую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Помимо Land Cruiser 70 2024, на Токийском автосалоне также будет представлен желтый Toyota Land Cruiser (J40), вместе с которым они показаны на фото.
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Источник: Carscoops
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!