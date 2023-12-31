Новый Toyota Land Cruiser 70 2024 получил особую версию

На январском Токийском автосалоне представят новую версию Toyota Land Cruiser 70

Toyota Auto Body, дочерняя производственная компания автопроизводителя, представит обновленную версию легендарного внедорожника Land Cruiser 70 на Токийском автосалоне.

Toyota Land Cruiser 70 2024

Главным изменением в Land Cruiser 70 2024 стал новый 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель, который заменил старый 4,2-литровый атмосферный двигатель. Новый двигатель выдает 201 л. с. и 500 Н·м крутящего момента, что обеспечивает внедорожнику уверенную тягу на всех скоростях. В паре с двигателем работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Одним из наиболее заметных изменений спецверсии стала установка шноркеля, который позволяет внедорожнику преодолевать глубокие броды без риска попадания воды в двигатель. Кроме того, Land Cruiser 70 получил обновленный передний бампер с лебедкой и набор боковых зеркал с хромированной отделкой. Также внедорожник оснащен большим багажником на крыше, который позволяет перевозить дополнительный груз и снаряжение.

Toyota Land Cruiser 70 2024 и Toyota Land Cruiser J40

Новый Land Cruiser 70 Special окрашен в матовый черный цвет, который придает ему агрессивный и стильный вид. Передние указатели поворота получили прозрачные линзы вместо стандартных оранжевых.

Интерьер Land Cruiser 70 2024 остался в целом прежним, но получил новую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Land Cruiser J40

Помимо Land Cruiser 70 2024, на Токийском автосалоне также будет представлен желтый Toyota Land Cruiser (J40), вместе с которым они показаны на фото.

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Источник: Carscoops