Российские тюнеры доработали гибридный кроссовер BMW XM

Ателье Larte Design представило пакет доработок для гибридного кроссовера BMW XM

Обвес состоит из капота с особой системой водоотведения, двухсоставного сплиттера, решетки радиатора в цвете Toronto Red, а также новых порогов, расширителей арок и мощного диффузора с карбоновыми насадками на выхлопные трубы.

BMW XM by Larte Design

Законченный вид придает система со светодиодными фонарями в стиле болидов Формулы-1.

BMW XM by Larte Design

Также кроссовер получил 23-дюймовые кованые диски с красной окантовкой и аэродинамическими обтекателями.

Стоимость пакета доработок составляет 50 500 евро. В эту стоимость входит углепластиковый декор Larte Design стоимостью 42 000 евро, плюс диски – в 8 500 евро.

BMW XM by Larte Design

По технической части изменений нет. Это турбомотор V8, работающий в паре со 196-сильным электродвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Источник: Larte Design