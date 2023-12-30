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Российские тюнеры доработали гибридный кроссовер BMW XM

Ателье Larte Design представило пакет доработок для гибридного кроссовера BMW XM

Обвес состоит из капота с особой системой водоотведения, двухсоставного сплиттера, решетки радиатора в цвете Toronto Red, а также новых порогов, расширителей арок и мощного диффузора с карбоновыми насадками на выхлопные трубы.

BMW XM by Larte Design
BMW XM by Larte Design

Законченный вид придает система со светодиодными фонарями в стиле болидов Формулы-1.

BMW XM by Larte Design
BMW XM by Larte Design
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Также кроссовер получил 23-дюймовые кованые диски с красной окантовкой и аэродинамическими обтекателями.

Стоимость пакета доработок составляет 50 500 евро. В эту стоимость входит углепластиковый декор Larte Design стоимостью 42 000 евро, плюс диски – в 8 500 евро.

BMW XM by Larte Design
BMW XM by Larte Design

По технической части изменений нет. Это турбомотор V8, работающий в паре со 196-сильным электродвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Источник: Larte Design

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Larte Design
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Larte Design
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