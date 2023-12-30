Российские тюнеры доработали гибридный кроссовер BMW XM
Обвес состоит из капота с особой системой водоотведения, двухсоставного сплиттера, решетки радиатора в цвете Toronto Red, а также новых порогов, расширителей арок и мощного диффузора с карбоновыми насадками на выхлопные трубы.
Законченный вид придает система со светодиодными фонарями в стиле болидов Формулы-1.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Также кроссовер получил 23-дюймовые кованые диски с красной окантовкой и аэродинамическими обтекателями.
Стоимость пакета доработок составляет 50 500 евро. В эту стоимость входит углепластиковый декор Larte Design стоимостью 42 000 евро, плюс диски – в 8 500 евро.
По технической части изменений нет. Это турбомотор V8, работающий в паре со 196-сильным электродвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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Источник: Larte Design
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!