Новый Toyota Land Cruiser 70 обошел сам себя по прямой

Land Cruiser 70 с новым четырехцилиндровым мотором оказался быстрее старого с V8

В Австралии прошла увлекательная гонка, в которой новый Toyota Land Cruiser 70 с четырёхцилиндровым дизельным двигателем объемом 2,8 литра и «автоматом» смог обойти старую версию с дизельным мотором V8 объемом 4,5 литра и «механикой».

Новый и старый Toyota Land Cruiser 70

Хотя мощность нового четырехцилиндрового двигателя Land Cruiser 70 составляет 201 л. с., а у старой версии V8 202 л. с., новый автомобиль оказался более бодрым. Ключевую роль сыграл максимальный крутящий момент: 500 Н·м у новой версии против 450 Н·м у старой.

Кроме того, новый Land Cruiser 70 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как предыдущая модель имеет 5-ступенчатую механическую коробку. Эти небольшие различия оказались достаточными, чтобы новый Land Cruiser 70 уверенно опередил старую версию.

Это интересное сравнение показывает, что современные технологии и инженерные решения могут сделать автомобили более эффективными и мощными, даже при меньшем объеме двигателя.

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Источник: YouTube