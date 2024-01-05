Новый Toyota Land Cruiser 70 обошел сам себя по прямой
В Австралии прошла увлекательная гонка, в которой новый Toyota Land Cruiser 70 с четырёхцилиндровым дизельным двигателем объемом 2,8 литра и «автоматом» смог обойти старую версию с дизельным мотором V8 объемом 4,5 литра и «механикой».
Хотя мощность нового четырехцилиндрового двигателя Land Cruiser 70 составляет 201 л. с., а у старой версии V8 202 л. с., новый автомобиль оказался более бодрым. Ключевую роль сыграл максимальный крутящий момент: 500 Н·м у новой версии против 450 Н·м у старой.
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Кроме того, новый Land Cruiser 70 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как предыдущая модель имеет 5-ступенчатую механическую коробку. Эти небольшие различия оказались достаточными, чтобы новый Land Cruiser 70 уверенно опередил старую версию.
Это интересное сравнение показывает, что современные технологии и инженерные решения могут сделать автомобили более эффективными и мощными, даже при меньшем объеме двигателя.
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Источник: YouTube
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!