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Новый Toyota Land Cruiser 70 обошел сам себя по прямой

Land Cruiser 70 с новым четырехцилиндровым мотором оказался быстрее старого с V8

В Австралии прошла увлекательная гонка, в которой новый Toyota Land Cruiser 70 с четырёхцилиндровым дизельным двигателем объемом 2,8 литра и «автоматом» смог обойти старую версию с дизельным мотором V8 объемом 4,5 литра и «механикой».

Новый и старый Toyota Land Cruiser 70
Новый и старый Toyota Land Cruiser 70

Хотя мощность нового четырехцилиндрового двигателя Land Cruiser 70 составляет 201 л. с., а у старой версии V8 202 л. с., новый автомобиль оказался более бодрым. Ключевую роль сыграл максимальный крутящий момент: 500 Н·м у новой версии против 450 Н·м у старой.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Кроме того, новый Land Cruiser 70 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как предыдущая модель имеет 5-ступенчатую механическую коробку. Эти небольшие различия оказались достаточными, чтобы новый Land Cruiser 70 уверенно опередил старую версию.

Это интересное сравнение показывает, что современные технологии и инженерные решения могут сделать автомобили более эффективными и мощными, даже при меньшем объеме двигателя.

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Источник: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
05.01.2024
Фото:YouTube
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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