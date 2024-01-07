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Volkswagen входит в режим жесткой экономии
Для улучшения конкурентоспособности Volkswagen...

Volkswagen входит в режим жесткой экономии

Для улучшения конкурентоспособности Volkswagen хочет сэкономить 10 млрд евро

Генеральный директор Томас Шефер недавно заявил, что Volkswagen «больше не конкурентоспособна». В связи с этим стартовала программа Accelerate Forward | Road to 6.5, которая подразумевает комплекс мероприятий для повышения конкурентоспособности компании на рынке.

Volkswagen Passat 2024
Volkswagen Passat 2024

Основным пунктом программы станет сокращение времени вывода новых моделей на рынок с нынешних 50 месяцев до всего лишь 36. Компания полагает, что этого срока достаточно для прохождения автомобилем всего производственного пути от стадии проектирования до начала продаж. Только благодаря этой мере Volkswagen планирует сэкономить более 1 млрд евро к концу 2028 года.

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Снижение количества тестовых автомобилей на 50% станет еще одним пунктом программы. Однако Volkswagen уверяет, что это никак не повлияет на качество, зато позволит экономить 400 миллионов евро ежегодно.

Остальные пункты программы будут направлены на оптимизацию закупок, улучшение послепродажного бизнеса и дальнейшую оптимизацию сроков производства. По прогнозам, совокупная годовая экономия этих трёх методов составит 770 миллионов евро.

Особо щекотливая часть программы касается сокращения рабочих мест. Работникам 1967 года рождения, а также инвалидам 1968 года рождения. Будет предложен досрочный выход на пенсию. Так компания хочет сократить административный персонал на 20%, опять же в целях экономии и ради большого дела.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Volkswagen
07.01.2024
Фото:Volkswagen
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