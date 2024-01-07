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Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах

В городе Светлый мужчина в шлепках замерз и угнал авто, пока хозяин чистил снег

В городе Светлый, расположенном под Калининградом, произошел необычный случай угона автомобиля, который вызвал немалый интерес у местных жителей. 37-летний светловчанин оставил свою машину с ключами внутри, пока сам занимался очисткой снега в рабочем месте. В это время мужчина в шлепанцах, замерзая на улице, решил использовать возможность укрыться в автомобиле и согреться.

Момент угона был запечатлен на видео, где видно, как мужчина, прогуливаясь по проезжей части, замечает припаркованную машину и садится на заднее сиденье. Увидев, что ключ находится в замке зажигания, он принимает решение сесть за руль и уехать к себе домой. Проехав всего около 400 метров, он оставляет автомобиль возле подъезда и отправляется спать.

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Однако, этот необычный случай не остался безнаказанным. Полиция быстро среагировала на заявление об угоне и задержала подозреваемого, 35-летнего местного жителя, который уже имел судимость. Как выяснилось, в момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник, фото: УМВД России по Калининградской области

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За РулемЛежнин Роман
Фото:МВД 39
07.01.2024
Фото:МВД 39
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