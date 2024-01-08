Таким мог быть новый УАЗ «Патриот»: опубликованы изображения

В сети появились изображения математической модели невышедшего внедорожника УАЗ

На представленных изображениях УАЗ-3170 выглядит очень похожим на Aurus Komendant – первый отечественный люксовый внедорожник. И это не случайно, ведь рассматривалась возможность создания нового УАЗа на укороченной платформе Komendant, которая кроме длины ничем не отличалась. Однако в итоге было решено отказаться от этой идеи, поскольку платформа оказалась слишком тяжелой и дорогой для массового внедорожника.

Математическая модель УАЗ-3170

Вместо этого УАЗ-3170 будет построен на модернизированной платформе нынешнего «Патриота». Это позволит сохранить проходимость и надежность, но при этом автомобиль станет более современным и комфортабельным. Новый УАЗ получит более просторный салон, улучшенную шумоизоляцию и более современное оснащение, включая мультимедийную систему с сенсорным экраном, климат-контроль и круиз-контроль.

Что касается силовых агрегатов, то здесь можно ожидать появления как бензиновых, так и дизельных двигателей. Наиболее вероятным вариантом является 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с. и 235 Н·м крутящего момента, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом». Также в линейке двигателей может появиться 2,2-литровый турбодизель мощностью 163 л. с. и 420 Н·м крутящего момента.

Новый УАЗ-3170 должен появиться на рынке в 2024 году. Цена на автомобиль пока неизвестна, но она наверняка будет выше, чем у нынешнего «Патриота».

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Источник, фото: Русские автомобили