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Таким мог быть новый УАЗ «Патриот»: опубликованы изображения

В сети появились изображения математической модели невышедшего внедорожника УАЗ

На представленных изображениях УАЗ-3170 выглядит очень похожим на Aurus Komendant – первый отечественный люксовый внедорожник. И это не случайно, ведь рассматривалась возможность создания нового УАЗа на укороченной платформе Komendant, которая кроме длины ничем не отличалась. Однако в итоге было решено отказаться от этой идеи, поскольку платформа оказалась слишком тяжелой и дорогой для массового внедорожника.

Математическая модель УАЗ-3170
Математическая модель УАЗ-3170

Вместо этого УАЗ-3170 будет построен на модернизированной платформе нынешнего «Патриота». Это позволит сохранить проходимость и надежность, но при этом автомобиль станет более современным и комфортабельным. Новый УАЗ получит более просторный салон, улучшенную шумоизоляцию и более современное оснащение, включая мультимедийную систему с сенсорным экраном, климат-контроль и круиз-контроль.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Что касается силовых агрегатов, то здесь можно ожидать появления как бензиновых, так и дизельных двигателей. Наиболее вероятным вариантом является 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с. и 235 Н·м крутящего момента, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом». Также в линейке двигателей может появиться 2,2-литровый турбодизель мощностью 163 л. с. и 420 Н·м крутящего момента.

Новый УАЗ-3170 должен появиться на рынке в 2024 году. Цена на автомобиль пока неизвестна, но она наверняка будет выше, чем у нынешнего «Патриота».

Источник, фото: Русские автомобили

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Русские автомобили
Количество просмотров 1
08.01.2024
Фото:Русские автомобили
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+2