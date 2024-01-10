Надежный мотор, долговечная АКП – хороший кроссовер за миллион

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать удачный Ford Kuga II с пробегом

Если присматриваетесь к кроссоверу с пробегом, вариаторы и роботы стоит исключить, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Он назвал назвал шесть моделей подержанных кроссоверов с надежным гидромеханическим автоматом и ценой от миллиона рублей. В частности, обратил внимание на Ford Kuga II поколения.

Ford Kuga II

За указанную цену это будет машина в возрасте 8-10 лет и с пробегом около 150 тысяч километров. На что же обратить внимание при покупке?

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Дизель 2.0 сочетается только с механикой или болезненным роботом. Остаются бензиновые: наддувный 1.6 (150, 182 л. с.) или атмосферный 2.5 (150 л. с.). Первый слишком термонагружен и от перегревов разнообразно ломается, не считая капризов прямого впрыска. Второй исходно от Мазды и очень надежен. Впрыск распределенный, цепь ГРМ держится до 200 тысяч км. Все машины с ним – переднеприводные.

Оба дружат с джиэмовским шестиступенчатым автоматом 6F35. К проблемным не относится, ресурс достойный – свыше 300 тысяч км. Неважно переносит работу без прогрева и активные режимы, начиная с динамичных разгонов. В напряженных условиях быстро деградирует масло, падает давление, загрязняется гидроблок, износ соленоидов и фрикционов идет ускоренно.

Рабочую жидкость лучше менять с интервалом 40–50 тысяч км. Лопающийся пружинный диск излечили при модернизации 2012 года. А нелюбовь к перегревам и грязному маслу свойственна всем современным автоматам – недугом это считать нельзя.

Ford Kuga II

По мнению эксперта, оптимальным вариантом можно считать «автоматическую» Кугу с мотором 2.5. А что еще можно посмотреть на ту же тему? Изучите полный список!