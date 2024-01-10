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Депутаты Госдумы машины получат «по рангу»

Вице-спикеры Госдумы получат Aurus, главы комитетов – Lada Aura

Источник из аппарата нижней палаты сообщил о поступлении в Госдуму 33 машин Lada Vesta, на которые должны будут пересаживаться депутаты начиная с текущего года. Отмечается, что эти машины будут доступны рядовым депутатам Госдумы, но не закреплены за конкретными парламентариями. Ранее для этих целей использовались Ford Mondeo и Hyundai, но с выбытием этих машин из автопарка «по старости» их заменят на отечественные автомобили.

Согласно источнику, вице-спикеры Госдумы и руководители фракций будут пересаживаться на Аурусы, один такой автомобиль в настоящее время закреплен за председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Главам комитетов могут предоставить новую модель Lada, речь об удлиненной версии Весты – Lada Aura. В настоящее время за вице-спикерами закреплены Genesis, а за главами комитетов – BMW и Genesis.

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При закреплении персональных машин за руководством Госдумы и главами комитетов рядовые депутаты, как правило, пользуются машинами из думского автопарка «по вызову», предупреждая заранее о времени поездки и маршруте. Источник добавляет, что в ближайшее время также ожидается в качестве разъездных автомобилей партия Москвичей.

Напомним, в октябре 2023 года Минпромторг разработал рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими, включив в перечень те, которые производят в России с российскими VIN-номерами в рамках специальных инвестиционных контрактов. Список не окончательный и может пополняться.

Источник: Ведомости

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
10.01.2024
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