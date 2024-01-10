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Быстрый седан и практичный микроавтобус — Honda разрабатывает новую серию

Японский концерн нашел способ выпустить новые модели после неудачной Honda e

Honda привезла на выставку электроники CES в Лас-Вегасе электромобили под общим названием 0. Нули в новом семействе символизируют и нулевые вредные выбросы, и новую точку отсчета для японского бренда.

Компания представила два концепта, призванных воплотиться в серийные модели. Седан Saloon и минивэн Space-Hub построены на общей платформе, которая отражает ключевую философию Honda: минимум пространства механизмам, максимум – водителю и пассажиру.

Honda Saloon 0
Honda Saloon 0
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В компании подчеркивают, что создают принципиально новое поколение электрокаров. До этого японский концерн выпустил не самую удачную модель Honda e, а в планах на 2024 год были перспективные кроссоверы на электротяге, созданные на шасси GM. Но руководство компании решило сосредоточиться на выпуске полностью самостоятельных электрических машин семейства 0.

О новинках пока мало информации, известно, что в Honda самостоятельно разработают модули из двигателей, трансмиссии и блоки управления, а также применят передовые батареи. Когда появятся серийные машины семейства Honda 0, тоже пока неизвестно, но упоминается конец 2020-х годов. Проект находится в начальной стадии, и на его реализацию может понадобиться не менее пяти лет.

Honda Space-Hub
Honda Space-Hub

В России Honda не продаются официально с 2022 года, семейство Honda 0 рассчитано, в том числе, и на китайский рынок. В Россию электромобили поставлялись в 2023 году по схеме параллельного импорта.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube
10.01.2024
Фото:YouTube
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