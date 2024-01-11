Нам рассказали, почему важно сидеть за рулем правильно
Многие из нас проводят за рулем значительную часть времени, но мало кто задумывается над тем, что сидеть при этом следует правильно, чтобы предотвратить негативные последствия в виде болей в спине, шее, чтобы уменьшить усталость, а также повысить уровень безопасности на дороге.
Автоэксперт Владимир Сажин напомнил о важности того, чтобы руки оставались расслабленными и запястье удобно располагалось на руле. Это, по его мнению, поможет избежать излишней нагрузки на спину.
Он советует держать руль обеими руками, чтобы предотвратить искривление позвоночника и уменьшить напряжение в теле. Дополнительную поддержку обеспечат подлокотники и подпорка для поясницы.
Относительно массажера на сиденье. Сажин подчеркнул важность выбора подходящего устройства, учитывая индивидуальные особенности спины.
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Эксперт также предостерегает от переохлаждения, рекомендуя не выходить из разогретой машины на мороз в расстегнутой одежде. При выполнении таких задач, как извлечение запасного колеса из багажника, эксперт рекомендует использовать фиксатор на позвоночник, подобный поясу штангиста, или делать это с согнутыми коленями, чтобы избежать лишнего напряжения спины.
Тем водителям, кто подолгу находится в дороге, он советует не лениться, время от времени выходить из машины, делать небольшую зарядку или просто пройтись.
Долгосрочные последствия длительного сидения за рулем могут быть самыми разными — от варикоза и простатита до геморроя, поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы сидеть за рулем правильно.
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Источник: ОСН
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