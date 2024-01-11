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Нам рассказали, почему важно сидеть за рулем правильно

Сажин: правильная поза за рулем предотвратит боли в спине, шее и уменьшит усталость

Многие из нас проводят за рулем значительную часть времени, но мало кто задумывается над тем, что сидеть при этом следует правильно, чтобы предотвратить негативные последствия в виде болей в спине, шее, чтобы уменьшить усталость, а также повысить уровень безопасности на дороге.

Автоэксперт Владимир Сажин напомнил о важности того, чтобы руки оставались расслабленными и запястье удобно располагалось на руле. Это, по его мнению, поможет избежать излишней нагрузки на спину.

Он советует держать руль обеими руками, чтобы предотвратить искривление позвоночника и уменьшить напряжение в теле. Дополнительную поддержку обеспечат подлокотники и подпорка для поясницы.

Относительно массажера на сиденье. Сажин подчеркнул важность выбора подходящего устройства, учитывая индивидуальные особенности спины.

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Машина в мороз не заводится? Есть способы

Эксперт также предостерегает от переохлаждения, рекомендуя не выходить из разогретой машины на мороз в расстегнутой одежде. При выполнении таких задач, как извлечение запасного колеса из багажника, эксперт рекомендует использовать фиксатор на позвоночник, подобный поясу штангиста, или делать это с согнутыми коленями, чтобы избежать лишнего напряжения спины.

Тем водителям, кто подолгу находится в дороге, он советует не лениться, время от времени выходить из машины, делать небольшую зарядку или просто пройтись.

Долгосрочные последствия длительного сидения за рулем могут быть самыми разными — от варикоза и простатита до геморроя, поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы сидеть за рулем правильно.

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Источник: ОСН

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/teksomolika
11.01.2024
Фото:freepik/teksomolika
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