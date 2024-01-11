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На АВТОВАЗе рассказали, почему цены на Lada не планируют поднимать

Соколов: АВТОВАЗ не намерен повышать цены на автомобили Lada в ближайшее время

АВТОВАЗ не намерен повышать цены на автомобили Lada в ближайшее время, рост планируется не более, чем на инфляцию. Об этом рассказали топ-менеджеры отечественного производителя.

В частности, вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заверил СМИ, что «в ближайшее время точно не планируем изменять цены».

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Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отвечая на вопрос о ценообразовании в 2024 году, подчеркнул, что повышения цен в обозримом будущем не ожидается.

«Если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых "черных лебедей", мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть фактически это сохранение существующих цен», — уточнил глава компании.

Напомним, у АВТОВАЗа несколько производственных площадок в Тольятти, Ижевск и Петербурге. Весной 2023 года французский производитель Renault передал свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) в госсобственность Российской Федерации. В настоящее время модельный ряд марки представлен автомобилями Vesta, Largus, Granta и Niva.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
11.01.2024
Фото:Wikimedia
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