Музыка в новых Mercedes будет меняться в зависимости от стиля вождения
Новая функция получила название MBUX Sound Drive и будет доступна с середины 2024 года.
Mercedes-Benz и известный музыкант will.i.am объединились, чтобы создать новую функцию для своих электромобилей, которая позволит водителю управлять воспроизведением музыки с помощью рулевого колеса и педалей.
MBUX Sound Drive будет доступен через беспроводное обновление для моделей, оснащённых платформой MBUX второго поколения.
Функция анализирует манеру вождения водителя и подбирает соответствующую музыку. Например, если водитель едет агрессивно, система воспроизводит быструю и энергичную музыку. Если же водитель едет спокойно, система воспроизводит более расслабляющую музыку.
Журналисты, которые уже опробовали систему в работе, остались довольны. Они отметили, что получающиеся в результате мелодии совсем не похожи на простой гул или имитацию работы ДВС, как у других машин с электромоторами.
В Mercedes-Benz считают, что MBUX Sound Drive сделает вождение более приятным и увлекательным.
MBUX Sound Drive – не первая попытка Mercedes-Benz переосмыслить музыку в автомобиле. В 2015 году компания представила функцию Burmester High-End 3D Surround Sound System, которая обеспечивает высококачественный звук во всем салоне автомобиля.
В 2019 году Mercedes-Benz представила функцию Energizing Comfort Control, которая позволяет водителю выбирать один из нескольких режимов вождения, каждый из которых имеет свой собственный набор настроек музыки, освещения и климат-контроля.
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Источник: InsideEVs
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