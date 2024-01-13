Музыка в новых Mercedes будет меняться в зависимости от стиля вождения

Mercedes обратился к реперу will.i.am для переосмысления дорожного саундтрека

Новая функция получила название MBUX Sound Drive и будет доступна с середины 2024 года.

Mercedes-Benz и известный музыкант will.i.am объединились, чтобы создать новую функцию для своих электромобилей, которая позволит водителю управлять воспроизведением музыки с помощью рулевого колеса и педалей.

Репер will.i.am

MBUX Sound Drive будет доступен через беспроводное обновление для моделей, оснащённых платформой MBUX второго поколения.

Функция анализирует манеру вождения водителя и подбирает соответствующую музыку. Например, если водитель едет агрессивно, система воспроизводит быструю и энергичную музыку. Если же водитель едет спокойно, система воспроизводит более расслабляющую музыку.

Журналисты, которые уже опробовали систему в работе, остались довольны. Они отметили, что получающиеся в результате мелодии совсем не похожи на простой гул или имитацию работы ДВС, как у других машин с электромоторами.

MBUX Sound Drive

В Mercedes-Benz считают, что MBUX Sound Drive сделает вождение более приятным и увлекательным.

MBUX Sound Drive – не первая попытка Mercedes-Benz переосмыслить музыку в автомобиле. В 2015 году компания представила функцию Burmester High-End 3D Surround Sound System, которая обеспечивает высококачественный звук во всем салоне автомобиля.

В 2019 году Mercedes-Benz представила функцию Energizing Comfort Control, которая позволяет водителю выбирать один из нескольких режимов вождения, каждый из которых имеет свой собственный набор настроек музыки, освещения и климат-контроля.

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Источник: InsideEVs