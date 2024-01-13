Новый Infiniti QX80 2025 года оснастили особой аудиосистемой

Infiniti QX80 2025 станет первым премиум-внедорожником с аудиосистемой Klipsch

Аудиосистема Klipsch, установленная в Infiniti QX80 2025 года, является одной из самых передовых и мощных систем, когда-либо устанавливаемых в автомобиле. Система использует технологию Klipsch Reference Premiere, которая обеспечивает исключительную четкость и детализацию звука.

Infiniti QX80 2025

Титановые твитеры обеспечивают кристально чистые высокие частоты, а восьмидюймовый сабвуфер TriPower создает мощные и глубокие басы. Система также оснащена 24-канальным усилителем, который обеспечивает чистое и точное воспроизведение звука.

Помимо аудиосистемы Klipsch Infiniti QX80 2025 года оснащен рядом других передовых технологий, включая 12,3-дюймовый цифровой дисплей приборной панели, 10,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, систему кругового обзора с четырьмя камерами и многое другое.

Infiniti QX80 2025 года поступит в продажу в конце этого года. Цены пока не объявлены, но ожидается, что они будут начинаться от 70 000 долларов.

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Источник: Infiniti