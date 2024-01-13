В России появился новый Volkswagen по цене «Соляриса», но намного лучше

Volkswagen Bora из Китая начали продавать в России по цене 2,2 млн рублей

Седан Bora станет главным конкурентом Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan. Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров по цене от 2 190 000 рублей.

Volkswagen Bora

Volkswagen Bora построен на платформе MQB-A0, которая также используется для моделей Polo и Virtus. Седан имеет длину 4663 мм, ширину 1815 мм и высоту 1478 мм. Колесная база составляет 2688 мм.

Bora оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с. и 145 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,9 секунды, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

В базовую комплектацию Bora входят две подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, аудиосистема с 4 динамиками, 15-дюймовые стальные диски. За дополнительную плату можно заказать боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеру заднего вида, датчики парковки, круиз-контроль, подогрев передних сидений, кожаный салон и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Volkswagen Bora

Автомобиль предлагает просторный салон, вместительный багажник и экономичный двигатель.

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Источник: Автоновости дня