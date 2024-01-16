Негативный опыт и высокие цены — эксперт о непопулярности в РФ авто из Ирана

Эксперт Житнухин нашел причину нежелания россиян покупать иранские автомобили

После ухода зарубежных брендов из России планировалось, что российский рынок пополнится автомобилями из Ирана, и они составят конкуренцию китайским маркам. Но итоги продаж 2023 года наглядно продемонстрировали выбор россиян в пользу китайского автопрома. О причинах таких предпочтений «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он напомнил, что автомобили из Ирана уже не впервые пытаются завоевать российский рынок, такие автомобили появились в РФ еще в начале 2000 года. Несмотря на это, автовладельцы пока не доверяют новым иранским моделям из-за негативного опыта с выявленными в процессе эксплуатации недостатками.

«Проблемы с электроникой, неприспособленные для российских условий решения подвески, быстрый износ некоторых деталей. Также минусом стал тот факт, что вместо доступных моделей, которые могли бы конкурировать с автомобилями АВТОВАЗа, иранские продаются существенно дороже», — объяснил собеседник издания.

Например, цены на Iran Khodro Tara стартуют от 1,6 млн рублей. К тому же из-за недостаточного количества дилеров иранских марок у россиян пока нет понимания, где обслуживать и ремонтировать машины из Ирана и закупать запчасти для них, уточнил Житнухин.

Иранский автопром способен занять свою нишу на российском авторынке при условии устранения всех проблем дилерства и расширении модельной линейки, считает эксперт. В частности, бренд SAIPA намерен поставлять в РФ рамные и легковые пикапы. Положительно на продажа скажутся и позитивные отзывы владельцев иранских автомобилей, подытожил Житнухин.

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Источник: rg.ru