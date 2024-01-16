Все, что нужно знать о контрактном двигателе

Эксперты решили назвать плюсы и минусы контрактного мотора и регламент замены

Перед автовладельцами зачастую встает выбор между покупкой контрактного двигателя или ремонта «родного». Эксперты разобрались во всех нюансах одной из тем для жарких дискуссий.

Контрактный двигатель представляет из себя силовой агрегат с пробегом, купленный по официальному документу — контракту у специализированной компании. Как правило, под «контрактным движком» подразумевается любой мотор, установленный вместо вышедшего из строя оригинального.

К плюсам таких агрегатов относят: цену, которая в сравнении со стоимостью нового мотора или капремонтом может быть в десятки раз меньше; отсутствие проведения обкатки — действует принцип «сел и поехал»; юридическая прозрачность — если контрактный двигатель приобретался у проверенной компании с хорошей репутацией.

К минусам контрактных двигателей относят: непредсказуемость остаточного ресурса — любой контрактный мотор имеет статус бывшего в употреблении; отсутствие истории технического обслуживания — нельзя узнать, как и где ранее обслуживался агрегат.

Вывод: если владелец рассматривает свой автомобиль как актив на длительный срок и не ограничен в средствах — лучше делать капитальный ремонт сломанного ДВС. Если машину планируют заменить в обозримом будущем и у нее небольшая рыночная цена, нет никакого смысла вкладываться в ремонт. В этой ситуации проще заменить мотор на контрактный.

Необходимые документы для оформления в ГИБДД — оригинал ПТС и СТС, договор купли-продажи на двигатель и все бумаги к нему (если есть), чеки, страховку, ДКП на автомобиль, а также диагностическую карту (если авто используется не только для личных нужд).

Чтобы зарегистрировать, нужно обратиться в ГИБДД за разрешением для внесения изменений в конструкцию авто. С ним идти в сертифицированную лабораторию для прохождения предварительной экспертизы. Затем с заключением снова обратиться в Госавтоинспекцию, где выдадут разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Заменить двигатель в сервисе с официальной аккредитацией, после получения заявления-декларации пройти техосмотр, оформить замену двигателя в Ростехнадзоре и получить новый ПТС на автомобиль в ГИБДД.

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Источник: autonews.ru