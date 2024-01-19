Шины в подарок и бесплатное ТО — россиянам рассказали, чем их заинтересуют дилеры

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Кадаков спрогнозировал скидки и акции на фоне переполненных автомобилями складов

Проблемы переполненных складов с автомобилями дилеры могут решить скидками и другими преференциями для потребителей. Таким мнением с изданием «360» поделился главный редактор ведущего авторитетного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он подчеркнул, что к началу года на российском авторынке скопилось порядка 200 тысяч непроданных машин. Причем на пути в Россию еще часть новых автомобилей, поставки которых в прошлом году «раскрутили» дилеры.

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У россиян нет денег на покупку новых машин из-за непростой экономической ситуации на фоне повышения ключевой ставки и утилизационных сборов. Поэтому определенное количество автомобилей осталось нераспроданным, объясняет Кадаков. В настоящее время общее предложение на рынке опережает потребительский спрос, и нет никаких предпосылок к естественному снижению цен, подчеркивает главред «За рулем».

«Цены сами по себе сохранятся в ближайшие месяцы. Но, чтобы продавать автомобили, продавцы, дилеры вместе с материнскими компаниями-производителями будут применять различные маркетинговые инструменты», — рассказал Кадаков.

Покупателям предложат скидки, бесплатное техобслуживание, беспроцентную рассрочку платежей вместо кредита, зимние шины и другие презенты, предположил Кадаков. Продавцы сделают все от них зависящее для реализации автомобилей, убежден эксперт. Сложившаяся ситуация может продлиться минимум до марта или дольше, но цены сами по себе не снизятся, подытожил Кадаков.

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Источник: 360tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
19.01.2024
Фото:Depositphotos
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