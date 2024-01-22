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У иномарок – фирменные моторные масла. Обязательно нужно лить такое?

Эксперт «За рулем» объяснил главную особенность фирменных моторных масел

Есть два типа автомобилистов: первые убеждены, что в Хонду можно заливать только хондовское масло (а в Мерседесы – исключительно мерседесовское), вторые же отрицают такой подход, ведь автомобильные заводы сами по себе не производят никаких масел... Кто тут прав, разобрался эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

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Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— На самом деле выбирать масло, одноименное с вашим автомобилем, есть смысл разве что на фирменном сервисе того же Мерседеса и при наличии лишних денег. Единственный плюс такого приобретения – не нужно ни о чем задумываться. Но в магазине, да еще в нынешнее время, этого делать не стоит.

Автопроизводители действительно сами не производят моторных масел – поставщик «оригинального моторного масла» определяется по результатам тендера, в техническом задании к которому указываются минимальные требования к маслу, после чего нефтеперерабатывающие компании предлагают соответствующие продукты. Победителем тендера становится та компания, которая предложит наиболее низкую цену. Это масло и становится оригинальным – его заливают в фирменную канистру и продают втридорога.

От оригинального моторного масла двигателю хуже не станет, но и лучше – тоже. А подделывают мерседесовские, тойотовские, хондовские и прочие подобные масла значительно чаще, чем, например, сравнительно малоизвестные в России европейские и американские продукты. Так что, выбор очевиден.

Эксперт замечает, что нынешняя ситуация сама подсказывает верный выбор моторного масла: во главу угла ставим не громкий бренд, а технические требования от автопроизводителя! Остальные мифы о моторном масле «За рулем» исследует в новой статье.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 4
22.01.2024
Фото:freepik / peoplecreations
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