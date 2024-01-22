У иномарок – фирменные моторные масла. Обязательно нужно лить такое?

Эксперт «За рулем» объяснил главную особенность фирменных моторных масел

Есть два типа автомобилистов: первые убеждены, что в Хонду можно заливать только хондовское масло (а в Мерседесы – исключительно мерседесовское), вторые же отрицают такой подход, ведь автомобильные заводы сами по себе не производят никаких масел... Кто тут прав, разобрался эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— На самом деле выбирать масло, одноименное с вашим автомобилем, есть смысл разве что на фирменном сервисе того же Мерседеса и при наличии лишних денег. Единственный плюс такого приобретения – не нужно ни о чем задумываться. Но в магазине, да еще в нынешнее время, этого делать не стоит.

Автопроизводители действительно сами не производят моторных масел – поставщик «оригинального моторного масла» определяется по результатам тендера, в техническом задании к которому указываются минимальные требования к маслу, после чего нефтеперерабатывающие компании предлагают соответствующие продукты. Победителем тендера становится та компания, которая предложит наиболее низкую цену. Это масло и становится оригинальным – его заливают в фирменную канистру и продают втридорога.

От оригинального моторного масла двигателю хуже не станет, но и лучше – тоже. А подделывают мерседесовские, тойотовские, хондовские и прочие подобные масла значительно чаще, чем, например, сравнительно малоизвестные в России европейские и американские продукты. Так что, выбор очевиден.

Эксперт замечает, что нынешняя ситуация сама подсказывает верный выбор моторного масла: во главу угла ставим не громкий бренд, а технические требования от автопроизводителя! Остальные мифы о моторном масле «За рулем» исследует в новой статье.