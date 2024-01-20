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Новый Lexus GX подготовили для бездорожья

Lexus GX версии Overtail получил новую подвеску, внедорожные шины и защиту днища

Автомобиль подготовлен в сотрудничестве с тюнинговым ателье Jaos и ориентирован на тех, кому приходится ездить по бездорожью.

Новые пружины и амортизаторы Kayaba улучшают управляемость и комфорт на бездорожье. Сцепление с дорогой улучшают новые 18 дюймовые диски и внедорожные шины Toyo Open Country A/T. Также были добавлены силовые пороги и защита днища из алюминиевых листов толщиной 4 мм.

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Lexus GX Overtail оснащен мощным двигателем V6 объемом 3,4 л мощностью 354 л. с. За плавное переключение передач отвечает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Интерьер Lexus GX Overtail отличается роскошной отделкой из высококачественных материалов. В салоне располагается информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Также внедорожник оснащен полным набором современных систем безопасности, включая систему предупреждения столкновений, систему автоматического торможения и систему помощи при удержании полосы движения.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lexus
20.01.2024
Фото:Lexus
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