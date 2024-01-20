Новый Lexus GX подготовили для бездорожья
Автомобиль подготовлен в сотрудничестве с тюнинговым ателье Jaos и ориентирован на тех, кому приходится ездить по бездорожью.
Новые пружины и амортизаторы Kayaba улучшают управляемость и комфорт на бездорожье. Сцепление с дорогой улучшают новые 18 дюймовые диски и внедорожные шины Toyo Open Country A/T. Также были добавлены силовые пороги и защита днища из алюминиевых листов толщиной 4 мм.
Lexus GX Overtail оснащен мощным двигателем V6 объемом 3,4 л мощностью 354 л. с. За плавное переключение передач отвечает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Интерьер Lexus GX Overtail отличается роскошной отделкой из высококачественных материалов. В салоне располагается информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
Также внедорожник оснащен полным набором современных систем безопасности, включая систему предупреждения столкновений, систему автоматического торможения и систему помощи при удержании полосы движения.
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Источник: IXBT
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