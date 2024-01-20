Эксперт рассказал, чем опасна езда на заснеженном автомобиле

Автоэксперт рассказал, почему езда на заснеженном автомобиле приводит к ДТП

Зима — это пора снегопадов и морозов, когда водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах. Одним из распространенных нарушений, которое может привести к ДТП, является езда на заснеженном автомобиле.

Заснеженный автомобиль

Согласно заявлению автомобильного эксперта, заснеженный автомобиль довольно распространенная причина ДТП.

Снег на крыше может слететь на другие машины и привести к серьезным аварийным ситуациям. Налипший на кузов и крышу снег увеличивает сопротивление воздуха, что влияет на устойчивость машины и может привести к заносу. Также снег может закрывать часть лобового стекла и боковых зеркал, что делает управление автомобилем затруднительным и опасным. Налипший на кузов снег увеличивает вес автомобиля, что затрудняет управление и торможение.

Однако эксперт уточнил, что не очищенный автомобиль не штрафуют, но он является проявлением неуважения к другим участникам движения.

Помните, что езда на заснеженном автомобиле может привести к ДТП, поэтому не пренебрегайте безопасностью и всегда очищайте машину от снега, прежде чем выезжать на дорогу.

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Источник: Москва24