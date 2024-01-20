Культовая Toyota Supra превратилась в «гоночный» рестомод
Тюнеры вдохновились модификацией TRD 3000GT, которую построило заводское подразделение Toyota Racing Development в 1994 году специально для чемпионата Japanese Grand Touring Championship. Помимо гоночного снаряда была создана гражданская версия TRD 3000GT для дорог общего пользования. На нее и опирались тюнеры.
Главным изменением, бросающимся в глаза, является аэродинамический обвес с расширением кузова, включающий новые бампера, решетку радиатора, капот, передние крылья, пороги и высокий спойлер. Также отличиями от оригинального TRD 3000GT, который был белым, стали ярко-зелёный цвет кузова и многоспицевые золотистые колёса.
Работы по технике ограничились перенастроенной подвеской Advox Sports и тормозами Brembo. Легендарный 6-цилиндровый рядный мотор 2JZ-GTE остался в заводском исполнении.
Вслед за Toyota Supra A80 в компании намерены взяться за модернизацию и других прославленных моделей Toyota прошлых лет. TOMS Racing уже анонсировала программу реставрации, совмещённую с лёгким тюнингом, для Celica (TA22), Levin Trueno (AE86), Soarer (GZ20) и MR2 (SW20).
Стоимость рестомода пока не разглашается, но можно предположить, что она будет весьма высокой.
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Источник: TopGear
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