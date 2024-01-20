Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»

Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап Ranger Raptor для «Дакара»

Впервые на гонках такого масштаба Ford выступает в 2024 году с двумя машинами Raptor RS Cross Country от команды M-Sport Ford World Rally Team. К сожалению, только один автомобиль сумел дойти до финиша, но для новой команды это неплохой результат. Безусловно, марка уже готовится к следующему сезону, и в 2025 году планирует представить на ралли-марафоне полностью новый автомобиль, построенный на базе Ranger Raptor.

Ford Raptor RS Cross Country

Серийная версия пикапа будет оснащена мощным 400-сильным бензиновым V6 турбомотором объемом 3 литра. Автомобиль будет сочетать этот мотор с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным постоянным приводом с межосевым дифференциалом, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов. Главные изменения затронут подвеску и кузов, который будет сделан легче и получит все необходимые для автоспорта системы безопасности.

Тизер нового Ford Ranger Raptor

«Это настоящий Raptor, который поднимает F-150 и Ranger Raptor на новую высоту. Мощность, амортизаторы, колёса и дорожный просвет позволят покорять самые суровые бездорожья на земле. Это действительно воплощение духа Raptor. Дикий, мощный, способный и свирепый», - так описал этого монстра гонщик Лорен Хили.

На данный момент нет официальной информации о новом автомобиле, но, судя по тизеру, можно предположить, что пикап будет иметь уникальные С-образные светодиодные фары и массивную решетку радиатора, которые не используются в других моделях Raptor на базе Ranger, F-150 и Bronco.

Проектом создания дакаровского Ford Ranger Raptor занимаются британская инжиниринговая компания M-Sport и южноафриканская команда Neil Woolridge Motorsport.

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Источник: Carscoops