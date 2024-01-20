#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»

Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап Ranger Raptor для «Дакара»

Впервые на гонках такого масштаба Ford выступает в 2024 году с двумя машинами Raptor RS Cross Country от команды M-Sport Ford World Rally Team. К сожалению, только один автомобиль сумел дойти до финиша, но для новой команды это неплохой результат. Безусловно, марка уже готовится к следующему сезону, и в 2025 году планирует представить на ралли-марафоне полностью новый автомобиль, построенный на базе Ranger Raptor.

Ford Raptor RS Cross Country
Ford Raptor RS Cross Country

Серийная версия пикапа будет оснащена мощным 400-сильным бензиновым V6 турбомотором объемом 3 литра. Автомобиль будет сочетать этот мотор с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным постоянным приводом с межосевым дифференциалом, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов. Главные изменения затронут подвеску и кузов, который будет сделан легче и получит все необходимые для автоспорта системы безопасности.

Тизер нового Ford Ranger Raptor
Тизер нового Ford Ranger Raptor
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей
«Это настоящий Raptor, который поднимает F-150 и Ranger Raptor на новую высоту. Мощность, амортизаторы, колёса и дорожный просвет позволят покорять самые суровые бездорожья на земле. Это действительно воплощение духа Raptor. Дикий, мощный, способный и свирепый», - так описал этого монстра гонщик Лорен Хили.

На данный момент нет официальной информации о новом автомобиле, но, судя по тизеру, можно предположить, что пикап будет иметь уникальные С-образные светодиодные фары и массивную решетку радиатора, которые не используются в других моделях Raptor на базе Ranger, F-150 и Bronco.

Проектом создания дакаровского Ford Ranger Raptor занимаются британская инжиниринговая компания M-Sport и южноафриканская команда Neil Woolridge Motorsport.

Источник: Carscoops

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 2
20.01.2024
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0