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Эксперт Хазанов рассказал, чем понравится россиянам новый пикап JAC Motors

JAC Motors решил привезти на российский рынок пикап T9 мощностью 230 л.с.

Китайский пикап Т9 от JAC Motors найдет своего покупателя в России, потому что способен преодолевать бездорожье. Таким мнением с АиФ поделился промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Комментируя намерения китайского концерна продавать в России новинку, собеседник издания выразил уверенность, что на нее будет спрос у жителей удаленных регионов России.

JAC T9
JAC T9
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По словам Хазанова, турбодвигатель объемом 2,0 л и мощностью свыше 230 «лошадок» в связке с 8-ступенчатой АКП и полным приводом вытащит кроссовер из любой глубокой и топкой лужи, которые образуются на грунтовых дорогах после сильных дождей.

«Поэтому я думаю, что на него может быть неплохой спрос со стороны различных категорий россиян, например, работающих в удаленных районах нашей страны», — выразил уверенность эксперт.

Благодаря тому, что с рынка России ушли европейские, американские, японские и южнокорейские игроки, JAC Motors может занять свою нишу, подчеркнул Хазанов.

В списке оснащения JAC T9 отделанный кожей салон, климат-контроль, панорамный люк, система камер кругового обзора, парктроник, зимний пакет, беспроводная зарядка, электрорегулировка сидений и т. д.

О цене новинки будет информация ближе к старту продаж, который запланирован на первый квартал текущего года. Модельный ряд JAC на рынке РФ представлен седаном J7, среднеразмерным кроссовером JS6 и компактным JS3, а также пикапами T6 и T8 Pro и электрокаром iEV7S.

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Источник: aif.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:JAC
22.01.2024
Фото:JAC
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