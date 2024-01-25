Знаменитая Волга и Mercedes, как у Брежнева: все о машинах Владимира Высоцкого

Стало известно, автомобиль какой страны был первым у Владимира Высоцкого

Сегодня, 25 января 2024 года, знаменитому барду, артисту театра и кино Владимиру Высоцкому исполнилось бы 86 лет. Прошло уже 44 года, как его не стало, но каждый год в этот день вся страна вспоминает его знаменитые песни, театральные работы и роли в кино и, конечно, же, пронзительные стихи. Еще одной страстью Высоцкого были автомобили, которых у него было несколько.

Самым первым автомобилем Высоцкого стала отечественная Волга, она принадлежала его другу — художнику Борису Диодорову, на ней он и обучал актера вождению. Впоследствии Высоцкий выкупил эту машину, но вскоре попал в ДТП, и ГАЗ-21 был разбит. В 1971 году Высоцкий стал владельцем светло-серой «копейки», которую ему подарил отец. Этот автомобиль постигла та же участь, что и Волгу. Вместе с другим владельцем Жигулей Высоцкий устроил гонки, и обе «копейки» были разбиты.

ГАЗ-21 ВАЗ 2101

Первой иномаркой Высоцкого стала модель Renault, ее привезла из Парижа Марина Влади. Это был шестилетний хэтчбек Renault 16 светло-серого оттенка. Но во время путешествия по Европе он был продан. Один из поклонников актрисы в первый же день выхода парижской газеты с объявлением «Марина Влади продает автомобиль», сразу выкупил машину.

Второй иномаркой артиста был BMW 2500, Высоцкий купил его в Германии во время гастролей в этой стране. Этот автомобиль был продан в 1976 году, когда Высоцкий «заболел» Мерседесами.

Renault 16 BMW 2500

В этот же год новым приобретением Высоцкого стал небесно-голубой седан Mercedes S450 (W116) 1974 года выпуска. По воспоминаниям друзей, таких машин в Москве было всего три: первый — у «генсека Брежнева», второй — у поэта Сергея Михалкова, а третий — у Высоцкого.

Mercedes-Benz S450 (W116) Mercedes-Benz 350 SLC

Этот Mercedes был не единственным у Высоцкого, в 1979 году он купил у иранского бизнесмена Бабека Серуша очень редкий спортивный Mercedes-Benz 350 SLC. Но мощный 200-сильный автомобиль золотисто-коричневого цвета поэт разбил еще по пути домой. Еще одна авария произошла 1 января 1980 года, седан починили, и Высоцкий успел на нем поездить. Что касается спортивного купе, его восстановили уже после смерти Высоцкого, и Марина Влади забрала его в Европу. Дальнейшая судьба этого автомобиля неизвестна.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autonews.ru