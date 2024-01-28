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За реплику милицейской Волги просят 650 тысяч рублей
28 января
Смотрите, это милицейская Волга, и ее можно купить!
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Смотрите, это милицейская Волга, и ее можно купить!

В Брянске продают милицейскую Волгу в полной комплектации за 650 тысяч рублей

На одном из российских автомобильных классифайдов появилось очередное забавное объявление: в Брянске к покупке предлагается милицейская Волга ГАЗ-24. Стоит сразу оговориться, что это реплика – так называемый новодел, созданный путем перекраски и дооборудования из обычной «гражданской» Волги. К «догонялкам» для милиции и спецслужб эта машина отношения не имеет – за них нынче просят гораздо больше, чем за представленный здесь экземпляр.

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Тем не менее, автомобиль в этой многим давно знакомой расцветке выглядит здорово и внушает почтение. Машина оборудована спецсигналами, дополнительными световыми приборами, громкоговорителями на крыше; в салоне установлена рация.

Судя по фото, состояние кузова вполне презентабельное, хотя за его долговечность поручиться нельзя. Техническая часть, вероятнее всего, оставлена стандартной. Выпущена эта Волга в 1979 году, а пробег к настоящему моменту составляет 180 000 км.

За реплику милицейской Волги просят 650 тысяч рублей
За реплику милицейской Волги просят 650 тысяч рублей

Владелец предлагает использовать машину в тематических мероприятиях – понятно, в статичном виде. Но автомобиль прошел все ТО, имеет полный комплект ключей и документов. Цена составляет 650 тысяч рублей, но можно немного поторговаться.

Источник: Авито

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Avito
28.01.2024
Фото:Avito
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