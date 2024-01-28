Гоняли по Кутузовскому: в Москве поймали двух лихачей

После проезда по Кутузовскому проспекту на водителя составили 18 протоколов

В Москве к административной ответственности привлекли двух водителей иномарок премиального класса. Они привлекли внимание полиции резкими маневрами, создававшими помехи транспортным средствам. Уже после задержания один из «гонщиков» рассказал, что превышал скорость, проезжал на красный и заезжал на автобусную остановку.

«В отношении одного из них составлено 18 административных материалов. Пять протоколов об административных правонарушениях – в отношении другого. Выяснилось также, что в течение последнего года он привлекался к административной ответственности 270 раз за нарушение ПДД», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После инцидента нарушители отправились в ОМВД России по району Дорогомилово. Их задержали по части 3 статьи 27.5 КоАП РФ на 48 часов – для установления всех обстоятельств произошедшего…

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Источник: МВД Медиа