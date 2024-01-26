В 2023 году доля автокредитов в России на машины из Китая превысила 50%

24% сибиряков считают, что машины из КНР уступают западным иномаркам в качестве

Жители России достаточно высоко оценивают качество автомобилей из Китая, несмотря на это, порядка 40% опрошенных указали на недостаточное разнообразие их выбора. Такой вывод сделали специалисты ВТБ и «Открытие Авто» в ходе опроса.

В частности, 66% жителей Сибири отметили качество автомобилей из Китая, 21% опрошенных считают, что оно значительно выросло на фоне конкуренции, а 22% респондентов уточнили, что не все марки отличаются хорошим качеством. Нашлись и такие (11%), которые выразили уверенность, что «пока есть, куда расти».

По мнению 12% опрошенных, «китайцы» перегнали по ряду показателей ушедшие бренды, но 24% жителей Сибири категорически заявили, что китайские машины недотягивают до западных, японских и корейских брендов.

При этом каждый четвертый опрошенный (26%) отметил широкий модельный ряд машин из КНР, 20% отметили тот факт, что на рынок РФ новинки из Китая выходят первыми, а 17% отметили, что Россия лидирует по импорту машин китайского автопрома.

Востребованность китайских авто в России подтверждает и динамика продаж, а также растущая доля в части выдачи кредитов — в 2023 году она превысила 50%. Важным критерием при выборе в пользу автомобилей из Китая указываются развитые дилерские сети и доступность запчастей. Что касается самых популярных брендов, ими стали Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour.

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Источник: tomsk.aif.ru