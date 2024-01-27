Редчайшая BMW ценой в целый автопарк уйдет с молотка

Одно из пятидесяти купе BMW 3.0 CSL 2022 года выпуска выставлено на продажу

Компания Luxury Cars Hamburg предлагает приобрести уникальный BMW 3.0 CSL, отдающий своей внешностью дань классике 1970-х годов. Машина прошла всего 25 километров и идеально подходит для тех, кто ищет возможность инвестировать.

BMW 3.0 CSL 2022

Оригинальная цена BMW 3.0 CSL не разглашается, но известно, что она превысила 800 тысяч долларов. Теперь владелец этого экземпляра ожидает получить за него 1,25 миллиона евро или 1,36 миллиона долларов. Этот автомобиль был приобретен с целью инвестирования и перепродажи, и у него был только один владелец.

BMW 3.0 CSL 2022

Внешность BMW 3.0 CSL впечатляет: кузов окрашен в цвет Alpine White с уникальной M-ливреей, которая точно копирует оригинальную модель 70-х годов. Автомобиль оснащен мощным трехлитровым двигателем мощностью 560 л. с., работающим в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. привод задний. Также этот автомобиль имеет различные аксессуары из каталога BMW M Performance Parts.

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Источник: Luxury Cars Hamburg