За уникальным новым Cadillac ручной сборки выстроилась очередь

Новый Cadillac Celestiq будет выпускаться тиражом 150 экземпляров в год

Ультра-роскошный электрический седан Cadillac Celestiq уже собрал немалый список ожидания. При плане производства не более 150 автомобилей в год спрос на Celestiq невероятно высок. Автомобили тщательно изготавливаются вручную, а первая партия собирается в Глобальном техническом центре GM в Уоррене, штат Мичиган.

Cadillac Celestiq

Официально дебютировав в октябре 2022 года, Celestiq наконец запущен в серийное производство. По данным руководства GM, агрегаты были тщательно собраны вручную, и ожидается, что годовой объем производства составит от 100 до 150 автомобилей.

Стоимость Celestiq начинается от 340 000 долларов. Несмотря на высокую стоимость, весь тираж был распродан уже в декабре прошлого года, в результате чего список ожидания увеличился до 18 месяцев.

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности своих клиентов, Cadillac предлагает широкие возможности настройки Celestiq.

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Источник: ITHome