Гусеничному Джипу снежные завалы не страшны

Jeep Cherokee Sport переделали для покорения бездорожья

За последние годы мы видели множество разных Jeep Cherokee Sport, но этот экземпляр, выставленный на аукцион Bring a Trailer, самый необычный.

В стандартной комплектации Cherokee Sport является вполне проходимым внедорожником, но владелец решил превратить его в настоящую игрушку для снега, установив комплект гусениц, произведенных компанией American Track Truck. Эти гусеницы крепятся к оригинальным ступицам джипа и имеют стальную раму, приводные барабаны, колеса тележки и резиновые гусеницы.

Jeep Cherokee Sport

Хотя в подвеску были внесены некоторые изменения, Cherokee Sport сохранил оригинальные передние и задние тормоза.

Продавец также предоставит оригинальные 15-дюймовые колеса, обутые в шины Dunlop A/T Radial Rover, которые, предположительно, могут быть прикручены без особых проблем, чтобы использовать их, когда снег растает.

Однако, учитывая высоту посадки джипа, вероятно, не удастся найти домкрат, способный поднять его достаточно высоко, чтобы снять гусеницы, поэтому для установки оригинальных колес потребуется подъемник.

Джип оснащен лебедкой Warn, светодиодными фарами, задним дворником и багажником на крыше.

Ни интерьер, ни силовой агрегат не претерпели изменений. Под капотом по-прежнему оригинальная 4-литровая рядная шестерка PowerTech, выдающая 190 л.с. В Джипе 4-ступенчатый автомат и привод на все четыре колеса.

Jeep Cherokee Sport

В объявлении Bring a Trailer отмечается, что грузовик был зарегистрирован в Миннесоте с самого начала и на данный момент имеет 300 тыс. км пробега.

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Источник: Carscoops